Aktion fürs Klima Nettetal wieder beim Stadtradeln am Start

Das Stadtradeln findet in diesem Jahr zum achten Mal statt. Die deutschlandweite Kampagne wurde vom Klimabündnis gestartet. Bis zum 30. Juni sollen Menschen, die in Nettetal leben, arbeiten oder einem Verein angehören, mitfahren und so etwas fürs Klima und die eigene Gesundheit zu tun. „Ziel der Kampagne ist es nicht nur, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zu sammeln, sondern auch möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen“, sagt die Stadtverwaltung.