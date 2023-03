Beim Netteverband in Nettetal Neue Chefin für die Pflege von Fluss und Seen

Immerhin: Für Nicole Scheewe sind diese Probleme kein Neuland. Bei der Kreisverwaltung Viersen war sie nicht nur für Oberflächengewässer zuständig, sondern auch für das Thema Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Erfahrung mit Fragen des Hochwasserschutzes hat die 45-Jährige vor ihrer Zeit in der Kreisverwaltung in zehnjähriger Tätigkeit in der Bezirksregierung in Düsseldorf gesammelt. Noch frühere berufliche Stationen waren die Verwaltung der Stadt Willich und eine dreijährige Tätigkeit als Bauleiterin in einem Bauunternehmen in Norddeutschland. Maschinen, wie sie auch der Netteverband bei seinen Arbeiten einsetzt, sind Scheewe also vertraut. „Ich liebe den Baggergeruch“, sagt sie.