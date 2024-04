Stadtentwicklung in Nettetal Baulücke gegenüber der Ludbach-Passage ist geschlossen

„Die Schwierigkeit lag bisher in einer geeigneten Geschäftsnutzung im Erdgeschoss, kombiniert mit einer Wohnnutzung in den beiden Obergeschossen, hieß es nun in einer Mitteilung der Stadt. Mithilfe der städtischen Wirtschaftsförderung, die die Gespräche mit den Bauherren vom ersten Tag an begleitete, und dem Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung seien die Schwierigkeiten jedoch aus dem Weg geräumt worden. Nach den Plänen des Architekten Norbert Danieli ist auf dem 734 Quadratmeter großen Grundstück ein Haus mit 488 Quadratmetern Wohnraum und 150 Quadratmetern Büronutzung und einem um das Gebäude verlaufenden Gehweg entstanden. Ende Dezember waren die Baumaßnahmen so weit beendet, sodass der Umzug des Finanzmanagements Clemens, Nellen und Partner aus den bisherigen Geschäftsräumen an der Niedieckstraße in das neue Domizil anstand. Bei einem Unternehmensbesuch wünschten Hans-Willi Pergens und Kerstin Duve von der Wirtschaftsförderung sowie Stadtplaner Markus Grühn jetzt einen erfolgreichen Start am neuen Standort. Auch Mieter der Wohnungen sind inzwischen eingezogen.