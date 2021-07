Gastronomie in Nettetal : Neues Leben für Traditionsgaststätte Bertges

Verena Konken hat die Gaststätte Bertges übernommen. Angeboten werden kleine Gerichte sowie Kaffee und Kuchen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Trotz Coronakrise hat Verena Konken den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und die traditionsreiche Gaststätte Bertges renoviert und wiedereröffnet. Jetzt gibt es dort neben Bier auch österreichischen Kaffee und auch niederländische Spezialitäten.

(rdo) Die Gaststätte Bertges am Kölsumer Weg 20 hat eine neue Besitzerin. Verena Konken (35) bietet seit Mitte Juni in der 400 Jahre alten Gaststätte ein größeres Angebot an Speisen und Getränken in einem urigen Ambiente. Ursprünglich gehörte die Gaststätte Irmgard Bertges. Als diese vor elf Jahren starb, ging das Lokal an das Ehepaar Irmgard und Hans Lörper. 2019 gingen die beiden in den Ruhestand und ihr Sohn Michael Lörper wurde Besitzer der Gaststätte. Für zwei Jahre übernahm dann zunächst die Pächterin Dagmar Nießen. Jetzt übernahm Verena Konken, seit acht Jahren die Lebensgefährtin von Michael Lörper, das Lokal.

Konken kommt gebürtig aus Lobberich und hat zehn Jahre lang in der Gastronomie im Hotel-Restaurant „Zum Schänzchen“ gearbeitet. Wichtig ist ihr, das alte und gemütliche Ambiente zu behalten. Trotzdem gibt es einige Veränderungen. Vieles musste renoviert werden. Jetzt ist ein neuer Boden gelegt, die Wände wurden angestrichen und die Holzvertäfelung an der Decke erneuert. Konken bietet neben zwei verschiedenen Biersorten auch kleinere Gerichte wie Gulaschsuppe, niederländische Spezialitäten sowie Kaffee und Kuchen an. Durch ihre Reisen nach Österreich ist sie dabei auf den Kaffee von Julius Meindl gekommen, der jetzt Bestandteil der Gaststätte ist.