Unter neuem Management in Nettetal Feiern, Hochzeiten, Events – Neustart in der Burg Bocholt

Neben diesem Reststück des Kaiserturmes besteht die Burg heute nur noch aus dem zweigeschossigen, spätgotischen Torhaus mit Ecktürmchen, Treppentürmchen und Walmdach. Hinzu kommen seitlich später angebaute Wirtschaftsgebäude. Im Torhaus befindet sich eine aus dem 14. Jahrhundert stammende Kapelle mit Fresken auf den Wänden, die einige Heilige wie den Heiligen Antonius, Beschützer der Burg, den Heiligen Sebastianus als Pfarrpatron Lobberichs, sowie einige Mitglieder der Familie von Bocholt darstellen. Der malerische Innenhof wird von Blumenbeeten eingefasst, in der Mitte ein Brunnen mit Bronzestatue. Im Erdgeschoss befinden sich, alle im mittelalterlichen Stil eingerichtet und dekoriert, die Veranstaltungsräume. Imposant ist der Rittersaal mit einem schönen Kamin, hohen, ausgemalten Gewölben und Ölgemälden an den Wänden. Eines der Bilder zeigt Peter von Bocholt, um 1560 Abt in Gladbach. Eine Seite des Rittersaales wird von einer glamourösen Kristallbar abgeschlossen. Von dort geht es in das Kaiserzimmer mit einem hohen Kachelofen, große Ölgemälden nach Art der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts und allegorischen Darstellungen an den Wänden.