Leuth : Eine weiße Wand aus lauter Einkaufstüten

Nettetal Es ist die erste Ausstellung des neuen Nettetaler Kunstvereins mit dem Namen „ProjektRaumKunst Busch 8“.

Schon der erste Schritt in die Ausstellungshalle des ProjektRaumKunst Busch 8 ist einer, der nur mit „wow“ kommentiert werden kann: Eine Wand aus weit über hundert Einkaufstüten aus Papier baut sich vor dem Besucher auf. Die Tüten sind genauso erwartungsvoll geöffnet wie die Augen des Betrachters. Auf dem Boden setzt sich die Installation fort. Bei der Eröffnung am Sonntag, 29. September, um 11 Uhr kann jeder Besucher eine Papiertüte mit einem aufgedruckten QR-Code mitnehmen und in die Welt tragen. Die Installation von Ulrike E.W. Scholder heißt „TransferRaum no.4“.