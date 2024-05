Einrichtung des NABU in Nettetal Förderverein des Naturschutzhofs hat neuen Vorsitzenden

An der Spitze des Fördervereins des Naturschutzhofs hat es einen Wechsel gegeben. In der Mitgliederversammlung wurde Guido Gahlings zum Nachfolger von Heinz Schmitz gewählt, der nach 18 Jahre als Vorsitzender nicht mehr zur Wahl antrat. Gahlings ist seit 17 Jahren Mitglied im Förderverein. Er gehört dem Nettetaler Stadtrat als Fraktionsvorsitzender der Grünen an und ist seit 2009 Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz. In seiner Vorstellungsrede betont er, dass ihm der Naturschutzhof als Ort der Naturerfahrung und der Umweltbildung sehr am Herzen liege. Der Förderverein habe in den 25 Jahren seines Bestehens auf vielfältige Weise zur Unterstützung des Hofes beigetragen, daran würde er sehr gerne mit dem Vorstandsteam anknüpfen.