Angebot in Nettetal Auf dem neuen Sportplatz in Schaag kann der Ball jetzt rollen

„Durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten und das Entgegenkommen des Sportvereins SuS Schaag konnte das Multisportfeld am Rand der Platzanlage errichtet werden“, sagt die Stadtverwaltung. Mit dem Investor wurde ein „städtebaulicher Vertrag“ geschlossen, in dem sich dieser nicht nur bereit erklärte, Spielgeräte für die Schule zu beschaffen, sondern auch einen Ersatz in Form des Multifunktions-Felds. An zwei Tagen, dienstags und donnerstags jeweils von 16 bis 20 Uhr, ist das Feld für die exklusive Nutzung durch SuS Schaag Verein reserviert, ansonsten kann sich jeder darauf tummeln.