Frank Josef van de Rieth schon im Einsatz Ein neuer Priester für ganz Nettetal

Morgens, wenn Frank Josef van de Rieth aus Krefeld kommend nach Nettetal fährt, gibt es mitunter eine nette Einstimmung auf den Tag. „Wenn die Sonne aufgeht, Nebel über den Feldern hängt, alte, knorrige Weiden am Wegesrand stehen – das ist schon schön“, sagt der 57-Jährige. Das klingt zunächst ein bisschen wie das Erstaunen des Städters über die natürlichen Reize etwas ländlicherer Gefilde. Aber weit gefehlt: van der Rieth ist auch mit solcher Umgebung vertraut. Schließlich hat er zehn Jahre lang als Priester in der 34.000 Einwohner zählenden Stadt Korschenbroich verbracht und schließlich ist Nettetal kein unbekanntes Terrain für ihn. Im Gegenteil. „Die Zeit von meinem zweiten bis zu meinem fünften Lebensjahr habe ich in Hinsbeck verbracht und dabei viel Zeit auf den Hinsbecker Höhen. Wahrscheinlich kommt daher auch meine Liebe zur Natur“, sagt der Priester.