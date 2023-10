Polizei in Nettetal Das ist der neue Bezirksbeamte für Kaldenkirchen und Leuth

„Sie sind die Gesichter der Polizei im Viertel. Sie sind die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Jede und Jeden. Sie kennen jede Ecke in ihrem Bezirk, und sie kennen ihre ,Pappenheimer’.“ So beschreibt die Polizei den Job als Bezirksbeamter, den ihr Kollege Olaf Hoffmann seit Kurzem in Kaldenkirchen zu erledigen hat. Hoffmann wechselte vom Bezirksdienst in Tönisvorst in dieselbe Rolle nach Kaldenkirchen. Das bringt ihn seinem Wohnort ein ganzes Stück näher, denn der Polizeihauptkommissar wohnt im Stadtteil Leuth.