Umzug nach Nettetal-Kaldenkirchen Fitness statt Foxtrott in der ehemaligen Disko King’s

Die große rote Leuchtschrift „King’s Diskothek“ prangt noch über der Toreinfahrt mit den rot eingefassten Ecken an der Venloer Straße 15. Im Durchgang der Einfahrt hängt ein altes Plakat mit einem gewaltigen Löwenkopf und dem Hinwies „Club Lounge Nettetal“. Eingang und Ausgang sind über den beiden sich anschließenden Türen zu lesen. „Das wird aber nicht mein Eingang werden. Meine Kunden treten über eine breite Doppeltür an der genau gegenüberliegenden Seite des Gebäudes ein, und zwar Am Birkshof 2. Das war früher zu den Discozeiten einmal der Notausgang“, sagt Bernd Wolf, der gerade die Seitentür an der Tegelner Straße geöffnet hat und seine Baustelle betritt. Der Fitnesstrainer macht aus der ehemaligen Disco King’s ein Fitnessstudio. Wo einst die Discokugeln auf gleich vier versetzen Tanzflächen rotierten, die Lasershow lief und es sich die nicht tanzenden Gäste an den Theken und den urigen kleinen Loungebereichen mit ihren niedrigen Tischchen und Lampen gemütlich machten, entsteht ein modernes Fitnessstudio. Das bekommt aber auch eine Sitzlounge samt Theke.