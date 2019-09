Hinsbeck : Neuer Erlebnisraum für den Nachwuchs

Hinsbeck Rund 70 Gäste kamen zur Eröffnung des neuen Bewegungsraumes im Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck. Der Landessportbund hat das frühere Schwimmbad in einen Bewegungspool umgewandelt.

„Ein solcher Raum wird Gäste aus der ganzen Region anziehen“, sagte Staatssekretärin Andrea Milz ins Waßenhoven-Mikro. Was LSB-­Präsident Walter Schneeloch bestätigen konnte: Hatte er doch kurz zuvor mit einer Jugendgruppe aus Dinslaken gesprochen, die sich nebenan in der großen Sporthalle die Kletterwand hochhangelte. Das Ziel des 1951 eröffneten Feriendorfs sei schließlich, so Schneeloch, Kinder und Jugendliche an Bewegung heranzuführen.