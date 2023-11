Nachfolge in Nettetal Neuer Chef zieht in die Stadtverwaltung ein

Es ist gut sieben Monate her, dass Jochen Müntinga als Geschäftsbereichsleiter für Familie, Bildung und Soziales in der Stadtverwaltung in einer Ratssitzung verabschiedet wurde. Nun hat die Stadt einen Nachfolger gefunden, der als Geschäftsbereichsleiter für Familie und Bildung zuständig sein wird: Dominik Hoffmann wird ab 1. Dezember diese Aufgabe übernehmen. Der 40–jährige Volljurist war nach Angaben der Stadt zuletzt stellvertretender Kanzler sowie Leiter der Abteilung Personal und Recht an der Hochschule Mainz und freiberuflicher Personalentwickler und Verhandlungstrainer. Er wird mit seiner Familie in die Region ziehen.