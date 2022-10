Gottesdienste in Nettetal : Neue Zeiten für Messen in drei katholischen Gemeinden

Die Gemeinde St. Anna in Schaag bekommt einen neuen Küster. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Nettetal Etliche Gläubige in Nettetal müssen demnächst zu anderen Zeiten als gewohnt zum Gottesdienst gehen. Warum das so ist und ab wann das so ist.

(wi) In der Gemeinde St. Anna Schaag wird Küsterin Kornelia Völker am 30. November in den Ruhestand gehen. In den drei Pfarrgemeinden St. Lambertus, Breyell, St. Peter und Paul, Leutherheide, und St. Anna wird daher nun Reinhard Maack die Küsterdienste alleine übernehmen. Und das hat auch Konsequenzen für die Gottesdienst-Zeiten. Dabei wird es ab 1. Dezember Änderungen geben. Das hat Pfarrer Günter Puts angekündigt.

Die langjährige Küsterin von St. Anna, Schaag, Kornelia Völker, hat in den letzten Jahren ihres Küsterdienstes von freitags bis sonntags die Dienste in der Pfarre geleistet. Diese Stelle wird künftig auch von Reinhard Maack übernommen. Durch die Beherbergung Geflüchteter aus der Ukraine im Breyeller Jugendheim war sein Beschäftigungsumfang reduziert. Mit der Übernahme des Küsterdienstes in der Pfarre St. Anna wird seine Vollzeitstelle wieder aktiviert. So stehe sofort ein ausgebildeter und eingearbeiteter Ersatz für die Küstendienste in der Pfarre zur Verfügung, sagt Puts.

Die damit verbundenen geänderten Messzeiten sehen ab dem 1. Dezember 2022 so aus:

St. Peter und Paul Leutherheide

1., 3. und gegebenenfalls 5. Sonntag im Monat: Heilige Messe jeweils um 8.15 Uhr. Am 2. und 4. Sonntag findet keine Messfeier statt.

St. Anna Schaag Am 2. und 4. Sonntag im Monat Heilige Messe jeweils um 8:15 Uhr. Am 1., 3. und gegebenenfalls 5. Sonntag im Monat Vorabendmesse jeweils Samstag um 17 Uhr.

St. Lambertus Breyell

Die Messzeiten bleiben unverändert sonntags um 11 Uhr.

Die Messzeiten zu Hochfesten werden künftig ähnlich festgelegt und rechtzeitig in den Pfarrbriefen veröffentlicht. Sollten bereits ab 1. Dezember Messintentionen bestellt sein, werden diese auf die geänderten Messzeiten in den Pfarrgemeinden umgelegt. Es können aber auch Umbestellungen in den Pfarrbüros erfolgen.

(wi)