Naturpark Schwalm-Nette : Neue Premium-Spazierwanderwege eröffnet

Nettetal Premium-Wanderwege gibt es im Naturpark Schwalm-Nette schon lange. Jetzt sind Spazierwanderwege dazugekommen, die kürzere und barrierefreie Rundkurse durch die Natur anbieten.

Landrat Andreas Coenen (CDU) hat in Breyell die neuen Premium-Spazierwanderwege des Naturparks Schwalm-Nette eröffnet. Vier neue Premium-Spazierwanderwege waren in diesem Jahr fertiggestellt worden. Die mit dem Qualitätssiegel des Deutschen Wanderinstituts zertifizierten Wege gehören zu den insgesamt sechs Premium-Spazierwanderwegen, die im Rahmen der Zertifizierung der Premiumwanderregion „Wasser.Wander.Welt“ seit dem Jahr 2019 entstanden sind.

Landrat Andreas Coenen, Verbandsvorsteher des Naturparks Schwalm-Nette, erklärte zur Eröffnung am Freitag in Nettetal: „Die neuen Premium-Spazierwege bereichern unseren Naturpark Schwalm-Nette. Sie sind das ideale Angebot für Menschen, die sich in der Natur ertüchtigen möchten, ohne gleich einen der langen Premium-Wanderwege in Angriff zu nehmen.“