Stadtgespräch Nettetal Nachwuchs bei der Stadt und spendable Musiker

Aus allen Einstellungsjahrgängen befinden sich jetzt noch acht angehende Verwaltungsfachangestellte in der Ausbildung der Stadtverwaltung. Mit sechs Studierenden in den Studiengängen Bachelor of Laws und Bachelor of Arts und 19 weiteren jungen Menschen in den Ausbildungsberufen Erzieherin oder Erzieher, Notfallsanitäterin oder -sanitäter und Gärtnerin oder Gärtner baut die Stadtverwaltung somit auf inzwischen 33 Nachwuchskräfte. Für das Einstellungsjahr 2024 sind noch einzelne Ausbildungsplätze verfügbar.