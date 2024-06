Einweihung in Nettetal Kreuzbergkapelle hat eine neue Madonna

2023 wurde die Kapelle am Ende der Bergstraße umfangreich renoviert. Dazu gehörten Arbeiten am Dachstuhl und am Schieferdach, aber auch an den Fenstern und der Türe. Dabei wurde ein mit Lavasteinen umfasster Sockel mit einem im Boden eingelassenen Stern gefunden, der beim Umbau des Kreuzberges 1910 aufgestellt worden war. Früher stand einmal eine große Madonna mit Jesuskind darauf. Da sie weiß angestrichen war, nannte man sie „Weiße Madonna“. Der Satz eines Hinsbecker Priesters zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, dass Hinsbeck nichts geschehen würde, so lange diese Madonna segnend über den Ort blicke, ist vielen älteren Hinsbeckern noch in Erinnerung.