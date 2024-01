Einrichtung in Nettetal-Kaldenkirchen Neue Leiterin für Haus für Wohnungslose ist gefunden

Das Benedikt-Labre-Haus liegt in Kaldenkirchen nicht weit vom Bahnhof entfernt. „Die Grundbedürfnisse stillen zu können, ein Bett zu haben, ein warmes Essen bekommen und / oder der eigenen Hygiene nachkommen zu können, sind besonders wichtig und für viele unserer Bewohner und Bewohnerinnen oft über lange Zeit nicht selbstverständlich gewesen“, beschreibt der Rheinische Verein die Arbeit im Labre-Haus. Es gibt dort 24 Einzelzimmer, darüber hinaus gibt es gemeinschaftlich genutzten Wohnraum, eine Küche und sechs Mini-Apartments. In diese können Klienten einziehen, bevor sie in eine eigene Wohnung umziehen. Doch eine solche zu finden, ist angesichts des Mangels an preisgünstigem Wohnraum äußerst schwierig.