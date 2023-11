Stadtgespräch in Nettetal Neue Kräfte für die Kinderbetreuung und bewährte Stimmen für den Chor

Tanja van der Velden ist seit diesem Jahr in ihrer Kindertagespflegestelle „Die Nette Kids“ in Leutherheide und Carolin Lange in der Großtagespflegestelle „Dschungelbande“ in Kaldenkirchen tätig. Ab Januar 2024 wird Tanja Lutscheidt, die sich aktuell noch in der Ausbildung befindet, ihre Arbeit in Breyell in ihrer Kindertagespflegestelle „abenteuerlustige Marienkäfer“ aufnehmen.