Antrag der CDU Nettetal So könnte Spielplatz auf Hinsbecker Höhen aufgehübscht werden

Der Antrag ist schon etwas älter, neun Monate lang ist die Stadtverwaltung damit schwanger gegangen. Nun hat sie eine Antwort geboren, die in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Stadtrates am 23. Mai besprochen werden soll: Es geht um den im September vergangenen Jahres vorgebrachten Wunsch der CDU, den Spiel- und Bolzplatz Vierlinden auf der Hinsbecker Heide aufzuhübschen. Das lohnt sich nach Ansicht der Antragsteller nicht zuletzt wegen der strategisch günstigen Lage: Kletterwald, Jugendherberge, Anlage des Landessportbundes und ein großer Parkplatz sind in der Nähe und die Hinsbecker Höhen zudem ein beliebtes Ausflugsziel.