Kulturzentrum in Nettetal-Kaldenkirchen Beliebte Reihen und neue Formate im Kulturzentrum „Alte Fabrik“

Zwei neue Formate Am Freitag, 26. Januar, gibt es den ersten „Boom-Room“ mit DJ Christera und Jost B. Damit wolle sie ein jüngeres Publikum erreichen. Aufgelegt werde etwa House. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Tickets kosten im Vorverkauf zwölf, an der Abendkasse 15 Euro. Ebenfalls neu ist das Format „F*up-Night“ am 26. Februar. Besucher können erleben, „wie spannend Scheitern ist und wie man daraus lernen kann“, schildert Terstappen. Der Ablauf: eine Stunde Networking, vier Unternehmen, etwa aus der IT- oder Logistikbranche, erzählen in 25 Minuten ihre Geschichte, beantworten Fragen aus dem Publikum. Danach rundet eine After-Show-Party mit DJ den Abend ab. Der Eintritt ist frei.