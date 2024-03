Wohnungsmarkt in Nettetal Rund 4000 Euro pro Quadratmeter Eigentumswohnung? Gekauft!

Projektvorstellung und Bauberatung – so nannte IL Immobilien den Informationstermin an der Düsseldorfer Straße. Ein Name für die neue Immobilie ist ebenfalls bereits gefunden: Ingenhaus. Damit wird Bezug genommen auf den in unmittelbarer Nähe gelegenen Ingenhovenpark im Zentrum Lobberichs. „Wir geben den Interessenten Auskunft darüber, was wir hier bauen und welche Wohnungen noch zur Verfügung stehen. Wir werfen natürlich auch einen Blick auf die Grundrisse, hören und notieren die Wünsche und Vorstellungen der Interessenten“, sagte Jendral. Natürlich könne man sich auch am Sitz der Firma in Moers informieren, aber man habe auch schon ältere Personen im Kundenstamm. „So spart man sich den Weg nach Moers und kann sich bei der Baustellenberatung hier vor Ort informieren“, sagt Jendral.