Ausstellung im Textilmuseum Die Scheune : Neue Stoffe aus recycelten PET-Flaschen

Nettetal Das Textilmuseum Die Scheune in Hinsbeck zeigt ab Sonntag, 16. August, eine neue Ausstellung. Im Mittelpunkt stehen Stoffe, die mit Garnen aus PET-Flaschen, Algen oder Ananasschalen gefertigt wurden. Ein spannender Blick in die Zukunft der Textilbranche.

Sportjacken aus Garnen, die aus PET-Flaschen und Fischernetzen gewonnen wurden, Leder aus Apfel- und Ananasschalen, Textilfasern aus Algen, Holz oder Bambus. Es tut sich viel in der Textilproduktion. Einen spannenden Einblick in die Zukunftsperspektiven der Textilbranche, aber auch einen aufschlußreichen Blick zurück in die Tradition am Niederrhein, bietet die Ausstellung „Was wirkt nach?“. Sie wird am Sonntag, 16. August, um 11 Uhr in der Textilscheune eröffnet und ist dort bis zum 25. Oktober zu sehen. Niemand sollte sich vom Begriff „Nachhaltigkeit“ abhalten lassen. Die kleine Ausstellung, die Leiterin Susanne Ciernioch entwickelt hat, ist hochspannend und anregend. Der Besucher wird nicht alles in fünf Minuten erfassen, es gibt einiges zu lesen, aber es lohnt sich. Die Kunsthistorikerin legt nicht nur auf Umweltaspekte Wert, sondern auch auf soziale Fragen des globalen Textilmarktes. Das Textilmuseum an der Hinsbecker Allee arbeitet dabei auch mit der Textilsparte der Hochschule Niederrhein zusammen, wo über neue Materialien geforscht wird.