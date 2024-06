Investition in Nettetal Feuerwehr hat neue Masken und Totmannwarner

Weitere Investition in die Sicherheit der Einsatzkräfte: Es wurden zusätzliche 140 Bewegungslosmelder mit der Bezeichnung „Bodyguard 1000“ angeschafft für Feuerwehrleute, die mit Atemschutzgeräten im Einsatz sind. Die Geräte sind in Feuerwehrkreisen auch unter dem Begriff „Totmannwarner“ bekannt. Sie überwachen die Bewegungen der Wehrleute. Wenn über einen Zeitraum von 25 Sekunden keine Bewegung der Einsatzkraft erfolgt, wird am Gerät ein Warnzustand aktiviert. Ist dieser nicht nach weiteren acht Sekunden aufgehoben worden, sendet der Bodyguard akustische und optische Warnsignale. Mithilfe des Geräts können Feuerwehrleute in Gefahrensituationen somit schneller ausfindig gemacht und von einem Sicherheitstrupp aus dem Gefahrenbereich gerettet werden.