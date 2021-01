Kommunalpolitik in Nettetal : Netteverband würdigt Wagners Verdienste

Nettetal Als zuständiger Wasser- und Bodenverband bewirtschaftet der Netteverband rund 200 Kilometer Gewässer im gesamten Einzugsgebiet der Nette. Durch die Kommunalwahl wurde ein Wechsel an der Spitze notwendig.

Während dieser Zeit wurden umfangreiche wasserbauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt – beispielsweise die Stau- und Fischaufstiegsanlagen an der Leuther Mühle, am Windmühlenbruch und Ferkensbruch sowie zahlreiche Gewässer-Renaturierungsmaßnahmen an der Nette in Wachtendonk, Grefrath, Boisheim, am Mühlenbach in Breyell, an der kleinen Renne in Grefrath und am Pletschbach in Lobberich.