Freizeitprogramm des Naturschutzhofes Osterferien mit Biber, Eulen und Laubsäge

Vier Veranstaltungen sind Tieren gewidmet. Bei einer Vollmondwanderung für Kinder ab sechs Jahren gemeinsam mit Eltern oder Großeltern werden am Montag, 25. März, die Reviere von Fledermaus und Eule besucht, mit etwas Glück treffen die Teilnehmer womöglich auch Rehe und einen Biber. Um diesen großen Nager geht es einen Tag später. Bei einem Ausflug mit einem Bollerwagen sollen ein Biberdamm, Nagespuren und einiges mehr besichtigt werden (für Kinder ab sechs Jahre). Am Donnerstag, 28. März, geht es dann an einen Teich. Dort wird erkundet, wer so alles auf und im Gewässer lebt (für Kinder ab vier Jahre). Am Abend desselben Tages sind die Eulen an der Reihe, können Kinder ab sechs Jahren mit ihren Eltern oder Großeltern die fünf in Nettetal heimischen Eulenarten kennenlernen. Vielleicht stellt sich dabei auch noch ein Waldkauz oder Steinkauz ein.