Horst an Krickenbecker Seen Gründet Fischadler in Nettetal eine Familie?

Werden künftig Fischadler an den Krickenbecker Seen brüten? Die besten Voraussetzungen dafür haben die Vögel zumindest: dank eines Projektes des Naturschutzbundes (Nabu) ist an den Krickenbecker Seen kürzlich ein Fischadler-Horst errichtet worden. „Wenn der Fischadler in diesem brütet, dann hätten wir damit den ersten Fischadler-Brutplatz in ganz Nordrhein-Westfalen an den Krickenbecker Seen“, sagt Landschaftswächter Heino Thier.