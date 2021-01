Wirtschaft in Nettetal : Nasen-Mund-Masken aus Nettetaler Produktion

Nettetal Die Medigura GmbH spendete der Nettetaler Tafel 2000 medizinische Nasen-Mund-Masken. Im Sommer startete es mit der Produktion von stark nachgefragten Schutzmasken

„Für uns ist das eine große Spende, die unserer Arbeit erheblich zugutekommt“, so Michael Althoff, Vorsitzender der Nettetaler Tafel. „Denn dem Schutz der Gesundheit unserer Ehrenamtlichen gilt die höchste Priorität, weil wir ohne die engagierten Mitstreiter das Angebot einstellen müssten. Und das wäre für alle, die unsere Unterstützung brauchen, fatal.“ Daher danke er der Firma Medigura. Die Übergabe fand unter dem gebotenen Abstand vor dem Rathaus am Doerkesplatz statt. „Den eigentlich üblichen Kaffee und den intensiveren Austausch holen wir natürlich nach“, versprach Bürgermeister Christian Küsters (Grüne), der sich über die gute Zusammenarbeit aller Akteure freute und im Namen der Stadt ebenfalls den Dank an die Medigura GmbH und an die Nettetaler Tafel aussprach.