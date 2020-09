Vorfall in Kaldenkirchen : Nächtlicher Räuber erbeutet Bargeld

Vorfall in Kaldenkirchen

Nettetal In der Innenstadt von Kaldenkirchen ist ein 24-jähriger Nettetaler Opfer eines Raubüberfalls geworden. Er wurde mit einem Messer bedroht. Der Täter floh mit Geld.

Ein 24-jähriger Nettetaler ist in der Nacht zu Donnerstag mit einem Messer bedroht und um sein Bargeld beraubt worden. Gegen 0 Uhr ging der 24-Jährige in Kaldenkirchen von der Straße ‚An der Stadtmauer‘ durch die Gasse Gartenstraße in Richtung Innenstadt, als ihm ein Unbekannter entgegenkam.