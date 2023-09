Nettetaler Stadtgespräch Junge Kultur in der Nachtfrequenz und ein Einsatz im Wald

Die evangelische Jugendfreizeiteinrichtung Spielecafé in Kaldenkirchen und die katholische Jugendeinrichtung Arche in Lobberich haben sich zusammengetan, um die 2023-er Ausgabe der „Nachtfrequenz“ zu organisieren. Diese ging der Arche über die Bühne. Die Nachtfrequenz ist eine Nacht der Jugendkultur, sie fand in 93 Städten in NRW mit mehr als 300 Angeboten statt. Veranstalter ist die Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW.