Missbrauch in der Kirche Ändert Nettetal Straßennamen?

In Nettetal erinnert die Bischof-Peters-Straße an den aus Kaldenkirchen stammenden Weihbischof. Das Bistum Aachen führt den 1986 verstorbenen Priester als „mutmaßlichen Täter“ im Missbrauchsskandal. Wird die Straße nun umbenannt? Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) ist katholisch, war früher Messdiener. „Zum Glück habe ich in meiner Heimatpfarrei nie selbst Missbrauch erlebt. Der Umfang der nun offengelegten Taten hat mich erschreckt.“