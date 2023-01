Kindergartenplätze in Nettetal Nach Kita-Brand noch einige Fragen offen

In Kaldenkirchen soll die Kita „Zauberwald“ und in Schaag die neue Kita an der Schule das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder über drei Jahren erhöhen: auf 272 in Kaldenkirchen und 124 in Schaag. Dem steht laut Kindergartenplan ein ermittelter Bedarf von 290 (Kaldenkirchen) und 119 (Schaag) gegenüber. Während Lobberich mit 449 Plätzen für Über-Dreijährige schon jetzt über dem ermittelten Bedarf (404) versorgt ist, fehlen auch in Hinsbeck, Breyell und Leuth noch einige Plätze in diesem Alterssegment.