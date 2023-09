Preisverleihung in Nettetal Wenkbüll-Preis für Naturschutzhof – es begann in einem Schweinestall

Normalerweise steht der Wenkbüll als große Figur am Brunnen auf dem Alten Markt in Lobberich. Aber auch in einer kleineren Variante sorgt er mitunter für Freude – nämlich als Auszeichnung, die der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Lobberich verleiht. Die kleine Bronze-Variante des Wenkbülls hat jetzt zum fünften Mal den Besitzer gewechselt: Die Auszeichnung ging in diesem Jahr an den Nabu-Naturschutzhof.