Neues Angebot in Nettetal Naturschutzhof bietet nützliche Einflüsterungen

Es ist zwar nur eine Stimme, die Person dazu fehlt, aber die Begrüßung ist trotzdem nett. „Herzlich willkommen auf dem Nabu-Naturschutzhof Nettetal. Wir freuen uns über ihren Besuch und mochten ihnen an unseren sechs Hörstationen vorstellen, was es hier alles zu entdecken gibt“, begrüßt der Nabu Naturschutzhof in Nettetal Besucher, die ein neues Angebot nutzen: Ein Audiorundgang bereichert seit einigen Tagen das Programm der Anlage.