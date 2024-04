Nestbau beim NABU in Nettetal Alles klar für die Familienplanung – kommen jetzt endlich die Störche?

Er thront in neun Meter Höhe und bietet einen fantastischen Ausblick über den NABU Naturschutzhof im Sassenfeld. Allerdings haben Menschen weniger von diesem Hochsitz. Sie stehen eher auf der Streuobstwiese am äußeren Rand des Naturschutzhofes und blicken nach oben, in der Hoffnung, dass in dem großen Korb Leben einzieht – genauer: dass Störche dort nisten.