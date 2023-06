Autobahn 61 bei Breyell Stein von Brücke auf Auto geworfen?

Wie die Polizei erst am Freitag, 16. Juni, mitteilte, hat sich der Vorfall bereits am Mittwoch, 7. Juni, ereignet: Ein 61-Jähriger Pulheimer fuhr gegen 20 Uhr mit seinem Pkw auf der linken Spur der A61 von Mönchengladbach aus kommend in Fahrtrichtung Venlo. Als er auf Höhe der Ausfahrt Nettetal Breyell/Boisheim unter einer Autobahnbrücke fuhr, schlug ein Gegenstand in die Windschutzscheibe des Pkw-Fahrers ein. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich hierbei vermutlich um einen Stein. Vor- und hinter dem 61-Jährigen hatte sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kein anderes Fahrzeug befunden.