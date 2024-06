Die Schullandschaft in Nettetal Millionen-Investitionen für Grundschulen in Schaag und Breyell

In der Ausschussvorlage führt der Geschäftsbereich Familie und Bildung dazu aus: „Festzustellen ist, dass die räumliche Situation am Teilstandort Schaag sowie die zeitlich befristete und schon vom Nettebetrieb errichtete Übergangslösung in Form der Container nun einen zeitnahen Start der Baumaßnahmen dringend notwendig macht.“ Da es problematisch sein dürfte, beide Standorte gleichzeitig umzubauen, sollte aufgrund der größeren Dringlichkeit zunächst der Standort Schaag in Angriff genommen werden. Grundlage der Machbarkeitsstudie ist ein modernes multifunktionales Cluster-Konzept für die Schulräume.