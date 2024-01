Freizeit in Nettetal Musikalische Früherziehung für Kinder startet

In Nettetal wird der Unterricht in der katholischen Grundschule, Jahnstraße 27 in Kaldenkirchen jeden Mittwoch von 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr stattfinden. In Lobberich wird der Nachwuchs in der katholischen Grundschule, Sassenfelderstraße 19, von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr unterrichtet. Für Interessierte in Hinsbeck wird die musikalische Früherziehung im evangelischen Gemeindehaus, Parkstraße 22, von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr angeboten.