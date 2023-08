Instrumenten-Testtag in Nettetal Wenn Mattes zum ersten Mal ins Saxophon bläst

Bei Andrea Gemsa halten derweil Florian und Felix Geige bzw. Bratsche in den Händen. Gemsa erklärt genau, wie die Instrumente an der Schulter angelegt werden und wie das Kinn anzusetzen ist. Dann folgt das Ansetzen und Streichen des Bogens. „Der Bogen ist aus Holz. Der Bezug besteht aus 200 Pferdehaaren aus dem Schweif“, erklärt Gemsa. Andachtsvoll streichen die beiden Fünfjährigen mit dem Bogen über die Seiten und strahlen, als die ersten Töne erklingen. Nicht minder begeistert sind Liv und Dina, die danach an die Streichinstrumente geführt werden. Die bunt markierten Saiten G, D, A und E erklärt Gemsa mit dem Merkspruch „Geh du alter Esel“. Die beiden Achtjährigen lachen – aber prägen sich die Tonfolge gleich ein.