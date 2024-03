Unfall in Nettetal Mountainbiker auf Hinsbecker Höhen schwer verletzt

(hh) Ein 50-jähriger Straelener ist am Sonntag, 10. März, auf einem unbefestigten Weg auf den Hinsbecker Höhen gestürzt – mit schweren Folgen. Nach Angaben der Polizei hatte er das schöne Wetter mit einem Begleiter zu einer Mountainbike-Tour auf den Höhen genutzt. Gegen 11.15 Uhr stieß er mit seinem Rad gegen eine Wurzel oder einen Baumstumpf und kam dadurch zu Fall. Er zog sich bei dem Sturz unter anderem schwere Verletzungen an der Schulter und ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Obwohl sein Begleiter ihm nach Angaben der Polizei riet, einen Rettungswagen zu rufen, fuhr der 50-Jährige zurück zu seiner Wohnung in Straelen.