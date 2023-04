Rettungshubschrauber in Hinsbeck Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein junger Motorradfahrer ist am Montag, 3. April, bei einem Sturz in Hinsbeck so schwer verletzt worden, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde und Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte. Der 22-jährige Grefrather war nach Angaben der Polizei gegen 17.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Krickenbecker Allee in Richtung Hinsbecker Bruch unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam er, nachdem er ein anderes Motorrad überholt hatte, aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.