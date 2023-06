Unfall in Nettetal Verletzter Motorradfahrer musste ins Krankenhaus

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 10. Juni, als gegen 8.30 Uhr ein 22-jähriger Nettetaler mit seinem Pkw auf der Straße Sittard rückwärts in eine Einfahrt rangieren wollte. Dabei übersah er laut Polizei einen 58-jährigen Motorradfahrer aus Nettetal und brachte ihn zu Fall. Das Kraftrad rutschte in einen geparkten Pkw und beschädigte diesen. Durch den Sturz verletzte sich der Kradfahrer leicht, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.