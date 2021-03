Verkehrsüberprüfung in Nettetal : Motorrad wird mit 126 km/h geblitzt

In Lobberich und Hinsbeck hat die Polizei in dieser Woche die Geschwindigkeit auf den Straßen überprüft. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Nettetal In Nettetal wird an vielen Stellen zu schnell gefahren. Das zeigte jetzt wieder eine Schwerpunktaktion der Polizei. Am Sonntag und am Dienstag war die Polizei in Hinsbeck und in Lobberich vor Ort, um die Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu überprüfen.

126 km/h: Ein Monat Fahrverbot, ein Bußgeld von 240 Euro und zwei Punkte in Flensburg gab es bei einer Geschwindigkeitskontrolle für einen Motorradfahrer in Lobberich. Insgesamt waren 15 Fahrer zu schnell unterwegs, als die Polizei am Dienstag an der Straße Am Schlibecker Berg kontrollierte. Bereits am Sonntag hatte die Polizei an der K 1 in Hinsbeck/Glabbach kontrolliert. Dort sind 70 km/h erlaubt. In sechs Stunden wurden dort insgesamt 804 Fahrzeuge gemessen, 68 Fahrer waren zu schnell gefahren.

(hb)