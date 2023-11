Konzert im Seerosensaal Mother’s Finest kommen nach Nettetal

Wer zu denen gehört, die in der Nacht vom 4. auf den 5. März 1978 am Radio oder TV-Gerät das zweite, europaweit ausgestrahlte „Rockpalast“-Spektakel verfolgt haben, wird sich die Augen reiben: Mother’s Finest, die das Festival damals mit einer Mischung aus Rock, Soul und Funk furios eröffneten, kommen nach Nettetal. Die Nettekultur hat die Band nach Angaben der Stadt für einen Auftritt am Samstag, 13. April 2024, auf der Bühne des Seerosensaals an der Steegerstraße 38 verpflichten können. Von der Originalbesetzung aus den 1970-er Jahren sind heute noch die beiden Lead-Sänger Glenn Murdock und Joyce Kennedy sowie der Gitarrist Gary „Moses Mo“ Moore dabei. Bevor sie nach Nettetal kommen, absolvieren die Musiker auf ihrer Tournee Auftritte unter anderem in Zürich, Frankfurt und Bochum. Zu weiteren Stationen gehören Hamburg und Berlin.