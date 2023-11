Verdacht auf Tötungsdelikt Leiche einer Frau in Nettetaler Wohnung gefunden

Polizisten und Mitarbeiter des Netttetaler Ordnungsamtes haben nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft eine tote Frau am Donnerstagnachmittag in Nettetal gefunden. Sie hatten sich in dem Einfamilienhaus umgesehen, weil ein 66-jähriger Bewohner des Hauses während eines Aufenthaltes im Krankenhaus einen Verdacht erregt hatte.