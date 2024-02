Auch in Nettetal möglich Moore wieder vernässen? Eigentlich eine gute Idee

Ansgar Reichmann, Leiter der Biologischen Station Krickenbecker Seen, hält es für sinnvoll, einige Flächen in der Region wieder zu vernässen. „Einige Hundert Hektar“ kämen in Summe schätzungsweise infrage, sagt der Biologe. Er denkt dabei etwa an Erlenbruchwälder im Elmpter Bruch und am Wittsee.