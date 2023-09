Haus Bey in Nettetal Mona Neubaur spricht mit Nettetalern über Wirtschaft

Ihr Auftritt war charmant und offen. Sie vermied die sonst so übliche „Politikersprache“, wirkte emphatisch und dem Publikum zugewandt. Sie sprach absolut frei, ohne Manuskript, das sie dabei hatte, und ohne sich zu verlieren. Trotzdem blieb sie am Ende seltsam unkonkret. Sätze wie „Wir sind Europas Herzschlag“ scheinen aus dem Wahlkampf noch übrig geblieben zu sein. Auch die Feststellung, in NRW müssten jährlich 70 Milliarden in Bildung und Infrastruktur investiert werden, was in der Vergangenheit nicht gemacht wurde – klingt nach Schuldzuweisung an andere. Sie entschuldigt sich fast, erst 14 Monate im Amt zu sein. Sie ist bewusst viel im ganzen Land unterwegs, weil sie die Dinge verstehen will. Aber Rezepte, Zahlen und erste Projekte für eine Transformation blieb sie an diesem Abend in Nettetal schuldig.