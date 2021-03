Sportstätten in Nettetal : Mögliche Halle für Leistungszentrum Taekwondo

Nettetal Der Verein TG Jeong Eui Nettetal vereint beim Taekwondo Spitzen- und Breitensport. Seit Jahren sucht der Verein nach einer Halle für das Training. Aktuell kann eine Halle angemietet werden, über Sanierungen soll noch beraten werden.

(hb) Der TG Jeong Eui Nettetal hat vor, in Nettetal ein Landesleistungszentrum Taekwondo einzurichten. Die Pläne werden vom Kreis und der Stadt unterstützt. Zur Errichtung eines Landesleistungszentrums Taekwondo im Kreis Viersen am Lötscher Weg 96 in Nettetal sollen notwendige Renovierungs- und Sanierungskosten in Höhe von 10.000 Euro im Haushalt bereitgestellt werden. Am Mittwoch beschloss der Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen der Haushaltsberatungen, diese Summe vorsorglich in den Haushalt aufzunehmen. Die eigentliche Beratung und Beschlussfassung wurde auf die nächste Sitzung Ende April verschoben. Geplant ist, dass die Stadt Nettetal die monatlich anfallende Miete inklusive Nebenkosten von derzeit 3400 Euro zu einem Drittel für das Objekt Lötscher Weg 96 übernimmt. Der Kreis begleitet das Projekt positiv. Jochen Müntinga erklärte, die Stadt werde dem Verein empfehlen, die Halle für fünf Jahre anzumieten.