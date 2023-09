Nach Automatensprengung in Nettetal Mobile Sparkassen-Filiale hält in Breyell

Seit Kriminelle in den frühen Morgenstunden des 28. August den Geldautomaten in der Sparkasse in Breyell gesprengt haben, ist die Geschäftsstelle am Lambertimarkt 24 geschlossen. Um Kunden wieder Serviceleistungen vor Ort anbieten zu können, soll ab dem 13. September jeweils mittwochs von 13.30 bis 14.30 Uhr in unmittelbarer Nähe die mobile Filiale der Sparkasse Halt machen. Darauf weist ein Unternehmenssprecher hin. „In dieser Zeit stehen unsere Mitarbeitenden den Kundinnen und Kunden mit persönlichem Service zur Verfügung. Zudem sind weitere Leistungen, wie zum Beispiel Ein- und Auszahlung von Bargeld, abrufbar.“