Weltpavillon im Klosterdorf Steyl : Mit VR-Brille zur Insel Lampedusa

Kaldenkirchen/Steyl Der Weltpavillon im Klosterdorf Steyl wird am Sonntag wieder eröffnet. Dort erwartet den Besucher ganz besondere Erlebnisse rund um die Welt.

(hws) Erleben, wie das Leben in einem anderen Teil der Erde ist. Das ist das Ziel für den Weltpavillon im Klosterdorf Steyl an er Maas, der am Sonntag nach einem Jahr Corona-Pause wieder öffnet. Das eigene Erleben beginnt mit einem Flug in einer echten Fokker 50 in eine andere Welt, nach Nicaragua und Ghana.Mit VR-Brillen erlebt man eine Busfahrt durch Ghana mit einem 360-Grad-Besuch in Dörfern und auf Märkten. Die Besucher können aber auch virtuell mit einem Flüchtlingsboot von Afrika zur Insel Lampedusa übersetzen. Das Museum verspricht eine sehr realistische Erfahrung. Die jüngeren Besucher dürfen mit Holz und Kronkorken Spielzeugautos bauen oder Glücksbringer und Armbänder basteln.